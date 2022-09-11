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Политика

Алексей Васильев: Гдовский район обладает огромным туристическим потенциалом

Гдовский район обладает огромным туристическим потенциалом, считает кандидат на пост главы муниципалитета Алексей Васильев. Такое мнение он озвучил во время онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства.

«Район обладает огромным туристическим потенциалом. Тем более, многие значимые вещи сегодня воплощаются: открытие мемориального комплекса и т. д. Поэтому надо приводить всю эту систему [в порядок – ПАИ], раскрывать потенциал района и для региона, и для России», – подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что ему также хотелось бы видеть и новые бизнес-места, и новые производства. «Это импульс – это жизнь для района», –считает Алексей Васильев. 

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».

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