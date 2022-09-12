В Пскове организуют фестиваль в связи с открытием нового пространства LOFT

10:34, 12 сентября 2022, ПАИ

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Двухдневный фестиваль пройдёт в Пскове в связи с открытием новой территории творческого пространства LOFT. Об этом рассказал руководитель креативного пространства Антон Ковальский в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» 12 сентября.

Мероприятие состоится в конце сентября, там выступят 10 музыкальных групп. В том числе «Аффинаж», «Карелия», местные группы, а также коллективы из Костромы и Санкт-Петербурга.

Также на открытии будет организована масштабная выставка, работы на неё присылают художники со всей России. Псковичи и гости города смогут увидеть множество инсталляций, принять участие в фестивале граффити, мастер-классах или послушать лекции.

«Мы стараемся сделать мероприятие для всей семьи, даже есть детские билеты, и до 6 лет можно бесплатно. Это будет для всех. Там также будут детские аниматоры, кулинарные мастер-классы, будет плов», - поделился Антон Ковальский.

Он также отметил, что уже в октябре состоится ещё один концерт с джазовыми исполнителями.

Фестиваль будет проходить с 14:00 до 21:00 с 24 по 25 сентября.