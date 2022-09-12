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Общество

В Пскове организуют фестиваль в связи с открытием нового пространства LOFT

Двухдневный фестиваль пройдёт в Пскове в связи с открытием новой территории творческого пространства LOFT. Об этом рассказал руководитель креативного пространства Антон Ковальский в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» 12 сентября. 

Мероприятие состоится в конце сентября, там выступят 10 музыкальных групп. В том числе «Аффинаж», «Карелия», местные группы, а также коллективы из Костромы и Санкт-Петербурга.  

Также на открытии будет организована масштабная выставка, работы на неё присылают художники со всей России. Псковичи и гости города смогут увидеть множество инсталляций, принять участие в фестивале граффити, мастер-классах или послушать лекции. 

«Мы стараемся сделать мероприятие для всей семьи, даже есть детские билеты, и до 6 лет можно бесплатно. Это будет для всех. Там также будут детские аниматоры, кулинарные мастер-классы, будет плов», - поделился Антон Ковальский. 

Он также отметил, что уже в октябре состоится ещё один концерт с джазовыми исполнителями. 

Фестиваль будет проходить с 14:00 до 21:00 с 24 по 25 сентября.

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