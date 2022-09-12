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Политика

Игорь Сопов отметил слаженность работы избирательной системы региона

Избирательная система Псковской области работает как единый, слаженный, профессиональный коллектив, заявил председатель облизбиркома Игорь Сопов по итогам трёхдневного голосования в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.

Игорь Сопов поблагодарил членов территориальных и участковых избирательных комиссий, сотрудников аппарата Избирательной комиссии области за отличную, профессиональную работу, выдержку, терпение и мудрость.

«Подготовка к кампании началась ещё в январе: обучение, планирование кампании, техническое оснащение избирательных участков, выдвижение кандидатов, регистрация и три бесконечных дня голосования. Мы справились. В очередной раз доказали, что избирательная система Псковской области работает как единый, слаженный, профессиональный коллектив, способный справиться с любыми вызовами. Спасибо вам за работу», – отметил председатель облизбиркома.

Всего в Псковской области прошло 30 избирательных кампаний. Трёхдневное голосование завершилось вчера, 11 сентября, в 20:00. Уже известны предварительные итоги выборов, но окончательно результаты огласят позднее.

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