Почти 130 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Псковской области

08:12, 12 сентября 2022, ПАИ

Итоговая явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области составила 27,7%, сообщает официальный Telegram-канал региона.

По данным избиркома, на муниципальных выборах, которые прошли в Псковской области с 9 по 11 сентября, проголосовало 128 995 избирателей из 466 312.

Ранее сообщалось об итогах голосования на выборах в Псковскую гордуму по единому округу. Также был опубликован поимённый список победителей ДЭГ в Пскове по округам и названы лидеры голосования на выборах глав районов Псковской области.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. В регионе проходило 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.