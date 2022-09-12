Спортплощадку ГТО установили в Усвятском районе

14:15, 12 сентября 2022, ПАИ

Спортивную площадку для физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» установили в деревне Церковище Усвятского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подготовку основания под площадку провели за счёт средств муниципалитета. Оборудование для объекта приобрели по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Из консолидированного бюджета на это направили более трёх миллионов рублей. На площадке установили турники и уличные тренажёры, уложили прорезиненное покрытие, нанесли специализированную разметку.

Отметим, что в рамках профильного федерального проекта продолжается модернизация спортивной инфраструктуры региона. Так, в бассейне спортивной школы олимпийского резерва «Барс» установили новую систему хронометража.