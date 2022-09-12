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Общество

Двух нетрезвых водителей задержали в Пскове за выходные

Пятерых водителей задержали полицейские за повторное нетрезвое вождение в Псковской области с 10 по 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Двоих водителей поймали в Пскове. Утром 10 сентября задержали нетрезвую женщину на Рижском проспекте, а вечером – мужчину на улице Советской.

В Великолукском районе и Новоржеве в этот же день остановили ещё двоих мужчин, находившихся в нетрезвом виде за рулём.

11 сентября полицейские задержали пьяного водителя на дороге Псков – Кислово – Палкино за рулём автомобиля ВАЗ-21043.

Напомним, что за повторную езду в нетрезвом виде в течение года следует привлечение к уголовной ответственности.

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