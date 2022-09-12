Псковская область оказалась на седьмом месте в СЗФО по популярности осеннего туристического кешбэка

14:23, 12 сентября 2022, ПАИ

Псковская область оказалась на седьмом месте на Северо-Западе по популярности осеннего туристического кешбэка, сообщает «ТурСтат».

Продажи туров с кешбэком прошли с 25 августа по 10 сентября, а отправиться на отдых можно с 1 октября. Псковские санатории занимают седьмое место в Северо-Западном ФО по продажам туров по программе осеннего туристического кешбэка в 2022 году. Средняя стоимость составила 4 130 рублей в сутки за проживание, питание и лечение, а длительность проживания во всех санаториях составляет почти 11 суток.

В первую пятёрку на Северо-Западе РФ по программе осеннего туристического кешбэка в 2022 году входят Санкт-Петербург, Калининградская область, Ленинградская область, Карелия и Мурманская область.

За санаторно-курортный отдых осенью в Краснодарском крае туристы заплатили в среднем 6 550 рублей в сутки, в Алтайском крае – 6 320 рублей, в Ленинградской области – 5 120 рублей, в Санкт-Петербурге – 5 380 рублей, а в Калининградской области – 5 030 рублей.