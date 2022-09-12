Пскович нашёл в лесу артиллерийские снаряды времён войны
Артиллерийские снаряды времён войны обнаружил пскович в лесу примерно в 25 км от деревни Ершово Псковского района. О своей находке он сообщил в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».
«Бывают и такие грибы...» — отметил мужчина.
Пскович обратил внимание на то, что уже сообщил в соответствующие службы о своей находке. Также он пообещал приехать на место обнаружения снарядов и убедиться, что их убрали из леса.
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