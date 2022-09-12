Пскович нашёл в лесу артиллерийские снаряды времён войны

15:49, 12 сентября 2022, ПАИ

Артиллерийские снаряды времён войны обнаружил пскович в лесу примерно в 25 км от деревни Ершово Псковского района. О своей находке он сообщил в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Бывают и такие грибы...» — отметил мужчина.

Пскович обратил внимание на то, что уже сообщил в соответствующие службы о своей находке. Также он пообещал приехать на место обнаружения снарядов и убедиться, что их убрали из леса.