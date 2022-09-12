О профессиональном самоопределении ребёнка расскажут псковичам на серии вебинаров

17:27, 12 сентября 2022, ПАИ

Неделю вебинаров на тему «Основы профессионального самоопределения» проведёт служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ. Онлайн-встречи пройдут с 23 по 25 сентября. К участию приглашаются родители, законные представители детей, а также все, кто хочет взять на воспитание приёмного ребёнка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

С программой мероприятий можно ознакомиться в форме для регистрации здесь. Все вебинары бесплатные.

Спикеры расскажут о современных тенденциях рынка труда, о навыках и умениях, способствующих выбору профессии, о влиянии родителей на формирование у старшеклассников прагматически ориентированного отношения к выбору профессионального пути. Также все зарегистрированные участники получат видеорекомендации «Ранняя профессиональная подготовка дошкольников: условия, формы и результаты» кандидата педагогических наук, доцента кафедры образовательных технологий ПсковГУ Натальи Шлат.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».