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Общество

В Псковской научной библиотеке пройдёт выставка «Биоморфы»

О доисторических обитателях земли и древних растениях расскажет сотрудник Ботанического института. Фото: Вконтакте

17 сентября (суббота) в 12.00 в Пскове откроется новая выставка «Биоморфы». Автор – биолог из Санкт-Петербурга Анастасия Золина, научный сотрудник Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Об этом сообщает «Афиша Псков».

На выставке будет представлено около 100 экспонатов из латуни, глины, дерева, текстиля и полимерной глины. Это изображения первых, уже вымерших растений, карманные скульптуры гигантов, некогда бродивших по земле, редкие виды современной флоры и фауны из разных уголков Земли. Посетители также увидят и привычных, знакомых созданий. Цель этого путешествия – акцентировать внимание на многообразии живого мира и его трансформациях.

Во время открытия вас ждет авторская экскурсия и лекция от Анастасии Золиной «Путешествие в прошлое Земли». В мире существуют миллионы видов животных и растений. Некоторые из них всем хорошо знакомы, другие известны лишь специалистам в области биологических наук, а многие до сих пор еще не открыты. Лекция будет интересна взрослым и детям от 7 лет.

Среди гостей разыграют подарок от автора – мыло ручной работы в виде трилобита и аммонита.

Областная библиотека. Псков, Профсоюзная, 2. Вход свободный

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