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Общество

Учёные придумали гаджет для восстановления работы мозга после коронавируса

Российские учёные создали гаджет и программу тренингов для избавления от постковидных состояний, связанных с повреждениями мозга, пишет газета «Известия».

Устройство, используемое для восстановления психики, выглядит как повязка на голову вроде банданы, в которую вмонтировано восемь электродов. Также в гарнитуру встроен усилитель сигнала, который передаёт данные по bluetooth на компьютер, планшет или смартфон. Программа в режиме реального времени вычисляет и анализирует спектральные индексы, которые следят за электрической активностью головного мозга.

Курс восстановления работы мозга состоит из 20 получасовых занятий. Чтобы приступить, человеку нужно надеть нейрогарнитуру и клипсу на ухо для регистрации сигналов мозга. Далее он садится за компьютер и выбирает курс постковидного восстановления. На экране появляются слайды — чаще всего это картинка с озвучиваемым текстом.

Пациент получает информацию о стрессе, работе мозга, чем плох COVID-19, как правильно расслабляться. Его знакомят с дыхательными упражнениями, позволяющими успокоиться. Если человек поддерживает альфа-состояние, начинает звучать музыка, как только он о чём-то задумался и оно теряется, возникает шум. Так пациент учится поддерживать альфа-ритм. Далее идут более интересные тренировки. Например, когда человек входит в альфа-состояние, цветок на мониторе начинает медленно распускаться.

Устройство испытали на 24 добровольцах из разных городов России, их результаты сравнивали с показателями восьми человек из контрольной группы. У всех участников из первой группы полностью ушли симптомы постковида, а у некоторых и суицидальные мысли, утверждают учёные.

По их словам, главное улучшение заключалось в улучшении ночного отдыха, кроме того, у участников первой группы повысилось либидо.

«Отзанимавшись какое-то количество занятий, люди видят на себе благотворное влияние. Уходит раздражительность, постоянное ощущение внутренней дрожи, затюканность. Это так называемое бета-состояние, в котором мы, просыпаясь утром, не ощущаем радости бытия», — рассказал генеральный директор компании «Нейроботикс» Владимир Конышев.

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