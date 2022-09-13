Дмитрий Быстров: Избирательная кампания была честной и прозрачной

13:08, 13 сентября 2022, ПАИ

Равные условия для всех кандидатов и прозрачную работу избирательной комиссии отметил глава Островского района Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, комментируя выборы, которые прошли с 9 по 11 сентября.

Дмитрий Быстров также подчеркнул, что вместе со своей командой выполнил все поставленные на прошедших выборах задачи.

Кроме того, как заметил глава района, те, кто не голосовал на выборах, не имеют права выдвигать претензии к власти.