Сборную экскурсию по музейному комплексу «Покровский угол» организуют в Пскове

14:03, 13 сентября 2022, ПАИ

18 сентября в 13:00 Псковский музей-заповедник организует сборную экскурсию по музейному комплексу «Покровский угол», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Участники экскурсии узнают, как разворачивались драматические события штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года, каким образом псковичам удалось остановить врага. Также познакомятся с историей одного из образцов храмового зодчества, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – храма Покрова и Рождества от Пролома, воздвигнутого в память о жертвах этой тяжелой осады. Будет затронута и тема реставрации комплекса в послевоенные годы, которая вновь вдохнула жизнь в комплекс «Покровский угол».

Билеты можно приобрести в кассах Приказной палаты (ул. Кремль, 4) и главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Электронный билет можно купить по ссылке. Телефон для записи: 8 8112 66 33 11.