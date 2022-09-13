Стендовую выставку на набережной Великой свернули

15:46, 13 сентября 2022, ПАИ

Стендовая выставка, посвященная 110-летию первых раскопок в городе, закончила свою работу. Рабочие уже собрали стенды и погрузили в машину, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«К сожалению, некоторым стендам не дали дожить до момента демонтажа и переезда на новое место. Несознательные граждане повредили практически половину информационных плакатов. Увы, это реалии современного воспитания и общей культуры», — отмечается в Telegram-канале «Псковская археология».

Выставка «Обаяние старины (110 лет археологических раскопок в Пскове)» открылась под Ольгинским мостом в июле, накануне Дня города. Шесть стендов рассказывают об истории раскопок в городе. Отсчёт ведётся с 1912 года, со времен раскопок у Мстиславской башни.