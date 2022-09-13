Великолучанам рассказали, какую плитку выбрали для новых подземных переходов

17:16, 13 сентября 2022, ПАИ

Какие достоинства имеет плитка, которая используется при строительстве новых подземных переходов в Великих Луках, рассказал подрядчик.

По его словам, плитка подходит для наружных работ, она морозоустойчивая и имеет шероховатую поверхность. Углы плитки будут смонтированы специальными противоскользящими накладками.

«Вся продукция сертифицирована. На неё есть соответствующие документы. Материалы закуплены у отечественного поставщика, который гарантирует качество. Также добавлю, что плитка — керамогранит», — отметил подрядчик, передает портал «Луки.ру».

Напомним, что недавно подземные переходы в Великих Луках прошли испытание ливнем.