Великолучанам рассказали, какую плитку выбрали для новых подземных переходов
Какие достоинства имеет плитка, которая используется при строительстве новых подземных переходов в Великих Луках, рассказал подрядчик.
По его словам, плитка подходит для наружных работ, она морозоустойчивая и имеет шероховатую поверхность. Углы плитки будут смонтированы специальными противоскользящими накладками.
«Вся продукция сертифицирована. На неё есть соответствующие документы. Материалы закуплены у отечественного поставщика, который гарантирует качество. Также добавлю, что плитка — керамогранит», — отметил подрядчик, передает портал «Луки.ру».
Напомним, что недавно подземные переходы в Великих Луках прошли испытание ливнем.
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