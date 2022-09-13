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Спорт

Подковами наградят призёров Псковского полумарафона «Мехуборка»

Уникальные медали получат призёры Псковского полумарафона «Мехуборка». Об этом сообщил один из организаторов мероприятия, мастер спорта России по биатлону Александр Кузьмин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 сентября. 

«У нас медали в виде подковы, которые сделаны специально по таким размерам, как подкова «Скобаря», находящегося в Детском парке. Участники приобретают двойную удачу, сфотографировавшись с медалью и псковским памятником», — сообщил Александр Кузьмин.

Напомним, что Псковский полумарафон «Мехуборка» пройдёт 25 сентября. Ожидается, что в нём примут участие около 400 спортсменов в возрасте от 7 лет и старше.

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