Спортивный врач объяснил, когда физкультура может плохо сказаться на здоровье

18:08, 13 сентября 2022, ПАИ

О том, при каких условиях занятия физической культурой могут негативно сказаться на здоровье человека и что такое синдром внезапной смерти, рассказал заместитель главного врача Псковской детской областной клинической больницы, врач травматолог-ортопед Евгений Васильев.

По его словам, в первую очередь, нужно различать занятия физкультурой и спортом. Допуск к ним и ограничения определяются по разным критериям. Спортсмены получают допуск к занятиям строго по определённой форме, при этом они проходят медицинскую комиссию, которая привязана к конкретному виду спорта.

Что касается физкультуры, то медкомиссия определяет несколько типов групп по состоянию здоровья, отметил врач. «Занятия физической культурой могут отрицательно сказаться на любом человеке, даже с основной группой здоровья. Если человек не выспался или принимал накануне какие-то препараты, или, например, человек вел до этого нездоровый образ жизни, с ним может произойти всё что угодно. Даже со здоровым человеком», - пояснил врач.

Также Евгений Васильев обратил внимание, что в медицине есть понятие синдрома внезапной смерти. К нему может привести целый ряд причин, но установить их достоверно можно только с помощью проведения экспертизы.