Борис Елкин назвал причину задержки благоустройства парка Гагарина в Пскове

18:20, 13 сентября 2022, ПАИ

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Благоустройство парка имени Гагарина на Запсковье должно завершиться в течение месяца. Об этом сообщил подрядчик, пишет в своём Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин. Необходимые материалы и оборудование уже заказаны.

«Сегодня доставлена плитка и началась укладка. Материал выбран особенный, цветовое решение необычное. Такой в Пскове не производят, поэтому пришлось подождать. Работы по программе «Формирование комфортной городской среды» начались в прошлом году. Многое сделано: планировка территории, основание пешеходных дорожек, газоны и освещение. Но из-за сложностей с поставщиками завершить благоустройство в установленные сроки не получилось. Совместными усилиями найдено решение и парк скоро будет доделан», - пояснил Борис Елкин.