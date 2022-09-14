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Происшествия

Тело мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Палкино

Фото пресс-службы МЧС по Псковской области

Тело 91-летнего мужчины обнаружено на месте пожара в поселке Палкино. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании жилого дома на улице Красноармейской поступило ночью 14 сентября.

Жилой дом сгорел из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Фото пресс-службы МЧС по Псковской области

В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности при эксплуатации печей и печного отопления. В частности, по словам специалистов, на полу перед топкой должен лежать предтопочный лист размером не менее 50х70 см из негорючего материала. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 см от печи, а от топочных отверстий – не менее чем на 125 см.

При эксплуатации печей и каминов запрещается:

- оставлять их топящимися без присмотра, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;
- применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;
- топить печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, добавили в ведомстве.

«Следует помнить, что топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных её частей. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3 раз в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Во избежание образования трещин в кладке прочищайте дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже одного раза в три месяца, периодически проверяйте дымоходы на наличие в них тяги», - добавили в управлении.

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