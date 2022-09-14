Заболеваемость COVID-19 в 11 районах превысила среднеобластной показатель

11:41, 14 сентября 2022, ПАИ

Среднеобластной уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 11 муниципальных образованиях региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В частности, высокие показатели заболеваемости зафиксированы в следующих районах: Пыталовском, Палкинском, Порховском, Пушкиногорском, Печорском, Плюсском, Невельском, Гдовском, Псковском и Новоржевском районах, городе Пскове. Среди них в 1,5 раза и более показатели превышены в четырёх районах: Пыталовском, Палкинском, Порховском, Пушкиногорском.

По сравнению с предыдущей неделей рост отмечается в 15 муниципальных образованиях: Пушкиногорском, Порховском, Плюсском, Псковском, Невельском, Дновском, Усвятском, Красногородском, Дедовичском, Локнянском, Новоржевском, Бежаницком, Куньинском районах, Пскове и Великих Луках, в том числе в два и более раз в 6 районах: Гдовском, Новоржевском, Новосокольническом, Палкинском, Пыталовском, Струго-Красненском.

Среди заразившихся на минувшей неделе - 16,5 % детей до 18 лет и 83,5 % взрослых. Количество заболевших взрослых осталось на уровне предыдущей недели (на предыдущей неделе + 36,9 %). Среди детей до 18 лет зарегистрировано 280 случаев, по сравнению с предыдущей неделей (148 случаев) произошел рост в 1,89 раза. В целом за неделю заболеваемость в регионе выросла на 8,2%.