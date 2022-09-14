Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

11:00, 14 сентября 2022, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали на территории Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 13:49 в многоквартирном жилом доме на улице Ленина в Гдове сгорел мусор в подвальном помещении, закопчена стена на площади 2 кв. метра. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 00:23 у дома № 36/8 на Октябрьском проспекте в Великих Луках загорелся автомобиль Кia Sportage 2006 года выпуска. Выгорел моторный отсек по всей площади, сгорел передний бампер, обгорел передний номер, повреждено переднее левое колесо. Предположительная причина – поджог.

В 1:41 на улице Коммунальной в Пскове в комнате одной из квартир девятиэтажного жилого дома огнем повреждена вещевая обстановка на площади 4 кв. метра. Предположительная причина – источник зажигания постороннего происхождения.

В 2:20 на улице Красноармейской в Палкино сгорел жилой дом. Обнаружен погибший – предположительно, владелец жилого дома. Пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.