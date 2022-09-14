В «Псковпассажиравтотрансе» объяснили отмену льготных проездных для студентов летом
Почему летом не действуют льготные проездные билеты, если студенты могут оставаться в городе для производственной практики и работы, объяснил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации глава «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов.
«Льготный проезд нацелен на проезд от места проживания до учебного заведения, поэтому закончилась учёба - нет льгот», - сказал Юрий Михайлов.
Ранее сообщалось о предложении работы для студентов от ГППО «Псковпассажиравтотранс».
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