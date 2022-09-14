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Общество

Погода в доме: что делать псковичам, если батареи к вечеру останутся холодными

Елена Жгут

Что делать, если к вечеру батареи в квартире всё ещё холодные, рассказала псковичам заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, отвечая на вопросы о начале отопительного сезона.

Елена Жгут подчеркнула, что Псков на 100 % готов к началу отопительного сезона, за исключением нескольких жилых домов, где образованы товарищества собственников жилья. «У них ещё нет актов о готовности к отопительному сезону, но надеюсь, что в течение сегодняшнего дня они их получат», — сказала замглавы администрации города.

Все социальные объекты: детсады, школы, здания соцзащиты, больницы, находящиеся в ведении администрации города, — к началу подачи тепла готовы.

«Сегодня с 9 утра все котельные одновременно начали включать котлы и запускать процесс подачи тепла в жилые помещения. Надеюсь, к концу дня все процессы завершатся и батареи в домах псковичей будут тёплыми. Никаких сведений о проблемах и нештатных ситуациях не поступало. С Псковскими теплосетями мы на постоянной связи», — заверила Елена Жгут.

«Если к вечеру батареи всё ещё будут холодными, следует обращаться с заявками в свою управляющую компанию. Волноваться не стоит, технические проблемы случаются. После заявки дом или квартиру посетит сантехник — и отопление появится. Конечно, тепло поступает не моментально, всё это занимает определённое время», — предупредила она.

Елена Жгут также добавила, что последние три года отопительный сезон в Пскове начинается в середине сентября, «плюс-минус несколько дней». 

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