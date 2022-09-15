В Острове на улице Меркурьева продолжается установка детской площадки
Продолжаются работы во дворе домов 2, 4, 6 и на улице Меркурьева по установке конструкций детского комплекса, сообщает корреспондент газеты «Островские вести».
Детали комплекса были демонтированы с детской игровой площадки на территории Парка Победы. А теперь они получат новую жизнь на улице Меркурьева. «Взрослые, а особенно детишки, с интересом наблюдают за процессом их установки», - сообщили в редакции газеты.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
15 сентября 2022
О Гердте, студенческих проездных и коммерческой жилке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
14 сентября 2022
Псковский эксперт в туриндустрии рассказала о проблемах с визами при посещении стран ЕС
14 сентября 2022
В Псковской области за последние сутки от коронавирусной инфекции излечились 408 человек