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Общество

Псковичей спасает внутренний туризм

Пока Европа совершенно неудобна для путеществия россиян, топ-3 страны, куда сейчас предлагают отправиться туроператоры – Турция, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. 

Однако, в связи с ростом цен на путёвки, популярностью они среди жителей региона не пользуются. Стоимость путёвок по этим направлениям увеличилась в 2 – 2.5 раза.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова заявила «Первому Псковскому», что желание путешествовать у псковичей есть. Спасает внутренний туризм. В большинстве случаев жители нашего региона летят отдыхать в Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

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