Псковичей спасает внутренний туризм

23:45, 14 сентября 2022, ПАИ

Пока Европа совершенно неудобна для путеществия россиян, топ-3 страны, куда сейчас предлагают отправиться туроператоры – Турция, Египет и Объединённые Арабские Эмираты.

Однако, в связи с ростом цен на путёвки, популярностью они среди жителей региона не пользуются. Стоимость путёвок по этим направлениям увеличилась в 2 – 2.5 раза.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова заявила «Первому Псковскому», что желание путешествовать у псковичей есть. Спасает внутренний туризм. В большинстве случаев жители нашего региона летят отдыхать в Сочи, Калининград и Минеральные Воды.