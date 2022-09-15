Часть домов в Пскове останется без воды 15 сентября

08:34, 15 сентября 2022, ПАИ

15 сентября в связи с плановыми работами горводоканала в Пскове возможно временное ограничение водоснабжения. Как сообщили на предприятии, ограничения коснутся следующих адресов: улица Западная, 14, 16, 18, 20, улица Карла Маркса, 17.

Напомним, вчера в Пскове начался отопительный сезон. Что делать, если батареи в квартире до сих пор холодные, читайте здесь.