Часть домов в Пскове останется без воды 15 сентября
15 сентября в связи с плановыми работами горводоканала в Пскове возможно временное ограничение водоснабжения. Как сообщили на предприятии, ограничения коснутся следующих адресов: улица Западная, 14, 16, 18, 20, улица Карла Маркса, 17.
Напомним, вчера в Пскове начался отопительный сезон. Что делать, если батареи в квартире до сих пор холодные, читайте здесь.
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