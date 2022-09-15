В Турции, Египте и Белоруссии отдыхали псковичи минувшим летом

12:35, 15 сентября 2022, ПАИ

Минувшим летом псковичи отдыхали в Турции, Египте и Белоруссии. Об этом рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 сентября.

«Туристов, конечно, стало меньше. Доминирующий выбор — Турция, Египет. Хорошо, что есть ещё Белоруссия. Туда ездят лечиться и просто сменить картинку на пару дней. Мы открываем для себя всё больше белорусских городков», — уточнила Светлана Баранова.

Ранее она также рассказала, что сейчас туристы больше не строят планы и активно раскупают билеты для поездок по России.