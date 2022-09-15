В Турции, Египте и Белоруссии отдыхали псковичи минувшим летом
Минувшим летом псковичи отдыхали в Турции, Египте и Белоруссии. Об этом рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 сентября.
«Туристов, конечно, стало меньше. Доминирующий выбор — Турция, Египет. Хорошо, что есть ещё Белоруссия. Туда ездят лечиться и просто сменить картинку на пару дней. Мы открываем для себя всё больше белорусских городков», — уточнила Светлана Баранова.
Ранее она также рассказала, что сейчас туристы больше не строят планы и активно раскупают билеты для поездок по России.
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