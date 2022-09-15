Псковские гостиницы весь сезон были заполнены на 90%
Псковские гостиницы весь сезон были заполнены на 90 %, сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 сентября.
«Причём загрузка распределялась на все дни недели. Раньше подобное было только в выходные», — констатировала Светлана Баранова.
По её словам, общая численность туристов, побывавших в Псковской области в 2022 году, станет известна в марте 2023 года. «Пока могу сказать, что к нам ехали и едут со всей России: с Поволжья, Камчатки, из Хабаровска. Людям очень интересна наша история и культура», — добавила эксперт.
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