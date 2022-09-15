Церковь Успения в Мелетово закрылась для посещения до следующего года

13:27, 15 сентября 2022, ПАИ

Церковь Успения в Мелетово закрылась для посещения до следующего года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковского музея-заповедника.

За три месяца сотрудники Псковского музея-заповедника провели на территории и внутри храма 34 экскурсии для организованных групп с ограниченным показом интерьера. Возможностью увидеть один из ярких памятников псковской архитектурной школы воспользовалось около 400 человек.

В рассказе о церкви Успения в Мелетово сотрудники Псковского музея-заповедника делали акцент именно на уникальной архитектуре этого храма и замечательных росписях XV века, которые чудом сохранились.

Среди экскурсантов были представители института искусствознания, преподаватели ведущих столичных вузов, студенты, обучающиеся по специальности искусствоведения и дизайна, и многие другие. Посещали храм и псковичи, которым было интересно посмотреть на место, связанное с жизнью и бытом их предков.

«Храмовая роспись, созданная по заказу посадских псковичей, отражает мысли и проблемы, которые волновали людей на тот момент: это и вопросы ереси, попытки сохранения собственной государственности, стремление отразить атаки всех внешних врагов, приобрести статус крепости, защищаемой небом», – рассказала старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Ирина Мельникова.

В этом году отмечается 560 лет со дня строительства церкви Успения в Мелетово. «Специально к этой дате для псковичей будет приготовлен фантастический подарок. В научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря сейчас находится несколько десятков полнометражных копий фресок Успенской церкви авторства реставратора-исследователя Адольфа Николаевича Овчинникова. В реальном времени их сложно рассмотреть без специального осветительного оборудования. Во время работы Адольф Овчинников сумел сделать качественные фотографии, которые потом стали основой хорошо отрисованных реконструкций. В ноябре этого года в Палатах Постникова откроется выставка, на которой жителям и гостям Пскова покажут полное тайн и глубинных смыслов послание из прошлого, воплощённое во фресках церкви Успения в Мелетово», – говорится в сообщении.