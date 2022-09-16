В Пушкинских Горах появится новый спортивный стадион
На пришкольном стадионе у средней школы им. А.С. Пушкина в Пушкинских Горах подрядчик активно ведёт подготовительные земляные работы. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщает депутат Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.
Многофункциональная спортивная площадка возводится по программе «Газпром – детям». Она будет служить не только для 800 учащихся школы, но и для жителей посёлка.
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