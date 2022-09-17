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Общество

Опубликована программа псковской спартакиады «Школьные игры»

Стала известна программа проведения спартакиады «Школьные игры» в Пскове. Отмечается, что принять участие в легкоатлетическом кроссе среди 5 – 6 классов возможно 21 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов.

С графиком проведения других спортивных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что победитель спартакиады «Школьные игры» получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

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