Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» проходит в Финском парке Пскова

16:39, 17 сентября 2022, ПАИ

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» проходит в Финском парке Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент телеканала «Первый Псковский».

На фестивале представлены различные площадки. Хип-хоп студия «Хоть отбавляй» показывает вольные выступления своих воспитанников на специальной танцевальной площадке, есть площадка для средневековой борьбы, на главной сцене провела мастер-класс участница шоу «Танцы на ТНТ» Алиса Доценко.

Гостей мероприятия ждет теплый чай и организованный фудкорт.

Программу фестиваля можно узнать здесь.