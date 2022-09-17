Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» проходит в Финском парке Пскова
Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» проходит в Финском парке Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент телеканала «Первый Псковский».
На фестивале представлены различные площадки. Хип-хоп студия «Хоть отбавляй» показывает вольные выступления своих воспитанников на специальной танцевальной площадке, есть площадка для средневековой борьбы, на главной сцене провела мастер-класс участница шоу «Танцы на ТНТ» Алиса Доценко.
Гостей мероприятия ждет теплый чай и организованный фудкорт.
Программу фестиваля можно узнать здесь.
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