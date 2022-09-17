Видео Группа «7Б» на фестивале «Русское лето Zа Россию»
Музыкальная группа «7Б» выступила на фестивале «Русское лето Zа Россию». Фестиваль проводится в поддержку Вооруженных сил России.
Мероприятие проходит в Финском парке Пскова.
На фестивале представлены различные площадки. Хип-хоп студия «Хоть отбавляй» показывает вольные выступления своих воспитанников на специальной танцевальной площадке, есть площадка для средневековой борьбы, на главной сцене провела мастер-класс участница шоу «Танцы на ТНТ» Алиса Доценко.
Узнать полную программу фестиваля можно здесь.
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