Сергей Галанин про Псков: «Всё это на уровне Кремля»

18:43, 17 сентября 2022, ПАИ

Сегодня в Финском парке в ходе фестиваля «Русское лето» одним из приглашенных гостей концерта побывала группа «Серьга», передает корреспондент Псковского агентства информации.

О Пскове вокалист группы Сергей Галанин отзывается с воодушевлением, по его мнению, Псков должен быть более большим городом.

«Город светлый, с глубокой исторической памятью. Уровень красоты и истории, нетленной историей, настоящей, он зашкаливает. Хотя бы для миллионичка», - заявляет он.

Для артиста фестивальная история всегда «за счастье». «Такое бывает редко в Москве, чуть чаще в Питере. А здесь всё на уровне Кремля».