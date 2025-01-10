Демонтаж новогодних украшений в Пскове планируют начать с 20 января

11:41, 10 января 2025, ПАИ

Новогоднюю иллюминацию планируют начать демонтировать в Пскове с 20 января, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что в парке Строителей в Пскове начал свою работу «Сказочный лес». Напомним также, что в центре Пскова установили новогоднюю ель. Также в городе установлены арт-объекты, гирлянды и светящиеся фигуры.