В Мальской долине прошел веломарафон на 47 километров
Мальский веломарафон на 30 и 47 километров прошел в Мальской долине. Об этом сообщает группа Вконтакте «Веломарафон вокруг Мальской долины».
Участие принимали люди разных возрастов, было создано два маршрута. В дистанцию 30 километров внесены значительные изменения с прошлых лет марафона - она стала намного проще, вобрав в себя самые живописные участки и лишившись многих подъёмов и техничных спусков.
Пьедестал победителей заняли Порховские участники веломарафона. Напомним, что 8 октября в Порхове состоится свой веломарафон.
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