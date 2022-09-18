В Мальской долине прошел веломарафон на 47 километров

19:03, 18 сентября 2022, ПАИ

Мальский веломарафон на 30 и 47 километров прошел в Мальской долине. Об этом сообщает группа Вконтакте «Веломарафон вокруг Мальской долины».

Участие принимали люди разных возрастов, было создано два маршрута. В дистанцию 30 километров внесены значительные изменения с прошлых лет марафона - она стала намного проще, вобрав в себя самые живописные участки и лишившись многих подъёмов и техничных спусков.

Пьедестал победителей заняли Порховские участники веломарафона. Напомним, что 8 октября в Порхове состоится свой веломарафон.