Международный день мира отмечают 21 сентября

08:37, 21 сентября 2022, ПАИ

Этот день Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне.

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея провозгласила День мира и установила его празднование на третий вторник сентября, а спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Для большинства людей планеты Земля мир — это повседневная реальность. На улицах городов спокойно, дети ходят в школу и детский сад... Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Однако для слишком многих людей в современном мире этот дар — не более чем сказочная мечта. Они живут в оковах, в атмосфере нестабильности и страха.

Причем для достижения истинного мира требуется не только прекращение боевых действий. Необходимо построение общества с равными возможностями для всех людей. Это предполагает создание мира с одинаковым отношением ко всем людям, независимо от их расовой и религиозной принадлежности.

К тому же пандемия COVID-19 продемонстрировала важность коллективных усилий по оказанию помощи каждому человеку в восстановлении и созданию более равноправного, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира. Пандемия сопровождается всплеском стигматизации, дискриминации и ненависти, которые приводят к гибели людей. Столкнувшись с этим общим врагом человечества, люди должны помнить о том, что они не враги друг другу. Чтобы оправиться от разрушительных последствий пандемии, важно заключить друг с другом мир — мир с природой.

Вообще события последних лет — война, терроризм, военные расходы, глубокие противоречия, разделяющие народы и отдельных людей во всем мире, климатический кризис, вирусы — обусловили беспрецедентную актуальность Международного дня мира сегодня.

Поэтому сегодняшний праздник, установленный ООН в 1981 году, охватывает миллионы людей, многие страны и регионы, где силами общественных и молодежных организаций проводятся различные акции и мероприятия. Ведь День призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него.

ООН предлагает всем странам и народам в этот день прекращать все военные действия и отмечать этот день проведением образовательных и общественных информационных акций по проблемам мира. А также использует празднование Международного дня мира для привлечения внимания к своей разносторонней работе в поддержку мира и для того, чтобы побудить отдельных людей, группы и общины на всей планете к осмыслению проблем мира, обмену информацией и практическим опытом деятельности по его достижению.



