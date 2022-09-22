Главы регионов РФ должны обеспечить призыв по мобилизации в необходимом объеме

09:54, 21 сентября 2022, ПАИ

Главы регионов РФ должны обеспечить призыв граждан по частичной мобилизации в таком объеме и в такие сроки, которые определяются Минобороны для каждой территории, говорится в опубликованном в среду указе президента РФ Владимира Путина.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны РФ для каждого субъекта РФ», - указано в документе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.