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Спорт

Движение перекроют на нескольких улицах Пскова из-за полумарафона

Соревнования по бегу «Псковский полумарафон Мехуборка 2022» пройдут в Пскове 25 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, для спортсменов предусмотрено четыре дистанции: 1; 5; 10,5 и 21,1 км. На участие в полумарафоне зарегистрировалось более 350 человек. 

Сообщается, что в связи с проведением соревнований 25 сентября с 10:00 до 15:30 в Пскове будет закрыто движение по улице Кузнецкой на участке от улицы Советской до Октябрьского проспекта и по улице Спортивной от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой. В качестве объезда рекомендуется использовать улицу Гражданскую. 

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда.  При движении необходимо обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков. 

Как сообщалось ранее в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ, в предстоящем полумарафоне примут участие около 400 человек.

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