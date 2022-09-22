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Общество

Туристов могут обязать делать прививку от ротавируса

В Национальный календарь прививок хотят включить вакцинацию от ротавируса — острого инфекционного заболевания, которое поражает желудочно-кишечный тракт. С соответствующим предложением выступил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»), пишет «Парламентская газета».

Как сообщил политик, он планирует направить официальный запрос в Минздрав и Роспотребнадзор уже на этой неделе. По словам Затулина, массовые прививочные кампании против ротавируса планируется сделать ориентированными прежде всего на туристов, собирающихся на отдых в южные регионы России.

«Ротавирусы, в частности, широко распространены на Черноморском побережье: на Кавказе, в Крыму, в Краснодарском крае — как раз в излюбленных местах отдыха наших соотечественников, — пояснил парламентарий. — А поскольку заболевание, которое они вызывают, протекает зачастую очень тяжело и поражает в том числе детей, запланированный и долгожданный отдых оно превращает в настоящий кошмар».

Ранее сообщалось, что туристический сбор предложили распространить на все регионы России. 

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