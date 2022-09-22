Служащих по призыву не отправят в зону проведения спецоперации
Тех, кто уже служит по призыву, не отправят в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».
Граждане, которые будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. При этом студентов призывать не будут. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.
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