Валерий Гергиев посетил Детскую музыкальную школу №1 в Пскове

11:49, 21 сентября 2022, ПАИ

Маэстро Валерий Гергиев посетил сегодня Детскую музыкальную школу № 1 им. Римского-Корсакова на улице Советской в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее в ДМШ побывали солисты Мариинского театра. А в апреле этого года с воспитанниками музыкальной школы № 1 встретился известный певец Николай Басков, который посетил регион с частным визитом.

В соответствии с распоряжением правительства России на ремонтно-реставрационные работы здания и приобретение оборудования и музыкальных инструментов для псковской детской музыкальной школы №1 было выделено 140 млн рублей. На эти средства были закуплены мебель для учебных классов и концертного зала, музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование.