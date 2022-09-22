Стал известен порядок призыва в рамках частичной мобилизации

13:12, 21 сентября 2022, ПАИ

Призыв до 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации будет не одномоментным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также заявил, что в указе президента России не говорится, сколько именно продлится период частичной мобилизации в стране, передает ТАСС.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что льготы для участников специальной военной операции, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. При этом студентов призывать не будут. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.