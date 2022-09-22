ЦБ рекомендует давать кредитные каникулы мобилизованным
Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям давать мобилизованным россиянам кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, а также распространить кредитные каникулы на их иждивенцев.
Как сообщает РИА Новости, Банк России также рекомендует не взыскивать с мобилизованных россиян просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. При этом студентов призывать не будут. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
22 сентября 2022
О детских целях, сборе на отдых и уникальном буфете – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
21 сентября 2022
Профсоюзы окажут помощь мобилизованным профактивистам вне зависимости от экономической ситуации