ЦБ рекомендует давать кредитные каникулы мобилизованным

16:32, 21 сентября 2022, ПАИ

Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям давать мобилизованным россиянам кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, а также распространить кредитные каникулы на их иждивенцев.

Как сообщает РИА Новости, Банк России также рекомендует не взыскивать с мобилизованных россиян просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. При этом студентов призывать не будут. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.