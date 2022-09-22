Карантин по бешенству сняли в Великолукском районе
Карантин по бешенству снят на территории эпизоотического очага – личного подворья в деревне Велебецкое Великолукского района. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
«Здесь были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, проведена вакцинация животных, дезинфекция очага, подворовые обходы населения с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства», - говорится в сообщении.
По состоянию на 21 сентября активными на территории региона остаются семь очагов по бешенству.
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству введён в Куньинском районе после драки бешеного енота с собакой.
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