На месяц раньше срока отремонтирован путепровод в Невельском районе

17:04, 21 сентября 2022, ПАИ

В Невельском районе введен в эксплуатацию после ремонта путепровод через железнодорожные пути на 536-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Протяженность искусственного сооружения вместе с подходами составляет 63 метра. Строительно-монтажные работы на объекте развернулись год назад. В рамках контракта были отремонтированы существующие опоры, конуса, пролетное строение, мостовое полотно, сопряжение путепровода с насыпью, лестничные сходы. Также специалисты заменили гидроизоляцию, смонтировали щебеночно-мастичные деформационные швы, уложили новое асфальтобетонное покрытие на сооружении, подходах к нему и тротуарах для пешеходов на общей площади 1204 квадратных метра.

На искусственном сооружении смонтировано новое металлическое перильное, барьерное и парапетное ограждение протяженностью 295 метров. Помимо этого, в рамках контракта смонтировано 118 метров шумозащитных экранов.

«Добавим, ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на протяжении нескольких лет поступательно продолжает приводить федеральную трассу Р-23 в регионе в нормативное состояние. Полностью отремонтированы участки от границы с Ленобластью до Пскова. Год назад введен в строй после капремонта участок с 428-го по 468-й км. Аналогичные работы сейчас продолжаются в Пустошкинском районе с 468-го по 481-й километр. В ближайшей перспективе также планируется выполнить капремонт на участке в Пушкиногорском и Опочецком районах», - говорится в сообщении.