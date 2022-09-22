Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На месяц раньше срока отремонтирован путепровод в Невельском районе

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Невельском районе введен в эксплуатацию после ремонта путепровод через железнодорожные пути на 536-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 

Протяженность искусственного сооружения вместе с подходами составляет 63 метра. Строительно-монтажные работы на объекте развернулись год назад. В рамках контракта были отремонтированы существующие опоры, конуса, пролетное строение, мостовое полотно, сопряжение путепровода с насыпью, лестничные сходы. Также специалисты заменили гидроизоляцию, смонтировали щебеночно-мастичные деформационные швы, уложили новое асфальтобетонное покрытие на сооружении, подходах к нему и тротуарах для пешеходов на общей площади 1204 квадратных метра.

На искусственном сооружении смонтировано новое металлическое перильное, барьерное и парапетное ограждение протяженностью 295 метров. Помимо этого, в рамках контракта смонтировано 118 метров шумозащитных экранов. 

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«Добавим, ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на протяжении нескольких лет поступательно продолжает приводить федеральную трассу Р-23 в регионе в нормативное состояние. Полностью отремонтированы участки от границы с Ленобластью до Пскова. Год назад введен в строй после капремонта участок с 428-го по 468-й км. Аналогичные работы сейчас продолжаются в Пустошкинском районе с 468-го по 481-й километр. В ближайшей перспективе также планируется выполнить капремонт на участке в Пушкиногорском и Опочецком районах», - говорится в сообщении.  

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 сентября 2022

О детских целях, сборе на отдых и уникальном буфете – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
21 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ «Губернаторский дневник – 2022»
21 сентября 2022

Губернатор Псковской области познакомился с отличниками региона
21 сентября 2022

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла станционная противоаварийная тренировка
21 сентября 2022

Профсоюзы окажут помощь мобилизованным профактивистам вне зависимости от экономической ситуации
21 сентября 2022

Для воспитанников школы при Святогорском монастыре обустроили детскую площадку
21 сентября 2022

Каждому участнику псковской акции «На работу на велосипеде» подарят фликер
21 сентября 2022

В московском кинотеатре «Октябрь» состоится премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее»


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...