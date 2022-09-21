Виктор Остренко: Россия должна сделать главное – защитить своих

17:14, 21 сентября 2022, ПАИ

Проведение референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прокомментировал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Начиная с 2014 года, каждый раз, когда приходилось общаться с ребятами из Донецка и Луганска, слышал одну и ту же фразу: когда же очередь дойдёт до нас, когда же мы станем частью России?» - рассказал он.

Виктор Остренко отметил, что такого рода вопросы – это надежда на спасение жителей этих территорий. А объявление референдумов означает, что ждать больше нельзя. «Именно сейчас наступает время, когда Россия должна сделать главное – защитить своих, не оставить их в беде со всеми проблемами и угрозами один на один. Уверен, с этой задачей наша страна справится!» - подытожил он.

Напомним, что сегодня стало известно об открытии участков для голосования на референдумах о вхождении в состав РФ в Псковской области.

Добавим, что Псковская область взяла шефство над Бериславским районом. Туда отправляется гуманитарная помощь. Дети Бериславского района приезжали в Псковскую область на отдых.