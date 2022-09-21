Координатор псковского отделения ЛДПР высказался о референдумах

17:56, 21 сентября 2022, ПАИ

Проведение референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прокомментировал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Очевидно, что украинские власти даже не собирались урегулировать конфликт на востоке страны мирным путем, направляя танки и самолёты бомбить свои же города! Убивать своих же граждан, которые отказались подчиняться правительству, пришедшему к власти через кровавый переворот», - заявил он.

Антон Минаков также отметил, что Владимир Жириновский предупреждал о событиях на Украине в 2022 году ещё во времена президентства Бориса Ельцина. Именно поэтому сегодняшнее обращение не стало для него неожиданным.

Он также добавил, что любое кровопролитие – это непоправимая трагедия, но без частичной мобилизации сейчас не обойтись. «Пора уже всем признать, что на Украине мы фактически противостоим всему военному блоку НАТО. Настало время и нам показать свою силу! Победа будет за нами!» - подытожил Антон Минаков.

Напомним, что сегодня стало известно об открытии участков для голосования на референдумах о вхождении в состав РФ в Псковской области.

Добавим, что Псковская область взяла шефство над Бериславским районом. Туда отправляется гуманитарная помощь. Дети Бериславского района приезжали в Псковскую область на отдых.