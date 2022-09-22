Не верить фейкам о мобилизации призвал псковичей Борис Елкин

12:53, 22 сентября 2022, ПАИ

Не верить фейкам о мобилизации призвал псковичей глава администрации города Борис Елкин в эфире программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО».

«Нужно доверять проверенным источникам, сейчас многие пытаются раскачать лодку и посеять панику. Ограничивать передвижение граждан, останавливать автомобили никто не будет. Те, кто подлежит мобилизации, знают об этом. Даже в организациях и на предприятиях ведутся списки. Туда включаются определенные категории мужчин», - пояснил Борис Елкин и призвал не сеять панику.

«Всех подряд не будут призывать и по квартирам не пойдут. Нужно доверять проверенной информации, официальным Telegram-каналам. Не нужно поддаваться на провокации», - отметил Борис Елкин.