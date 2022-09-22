Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум и МРОТ
Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум предлагает увеличить Минтруд РФ в следующем году.
МРОТ повысят до 16 242 рублей, а прожиточный минимум - до 14 375 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Ранее сообщалось о проекте Минтруда РФ об упрощении расчёта выплат по больничному.
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